Лидеры ЕС решили сохранять ограничения на поездки

Лидеры ЕС договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении после видеосаммита Европейского совета.

Лидеры отметили, что эпидемиологическая ситуация остается сложной, а новые штаммы вируса создают дополнительные вызовы, поэтому в ближайшее время необходимо сохранять строгие ограничения и одновременно ускорить доставку вакцины.

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"На данный момент все несущественные поездки должны быть ограничены. Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета ЕС относительно поездок в пределах ЕС и въезда в ЕС, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминации, и принимая во внимание особенность положения приграничных общин", - отмечают лидеры.

При этом, отмечают они, важно обеспечить беспрепятственное передвижение товаров и услуг в рамках единого рынка.

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