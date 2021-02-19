Від Грузії до Мальдів: куди пускатимуть українців без вакцин у 2021 році

Готуєтеся до відпустки 2021 року – влітку чи на травневі свята? Розраховуєте на відкриття кордонів для туристів? Чекаєте на відновлення дії безвізу, бо скучили за Віднем чи Римом, Афінами чи Вільнюсом?

"Європейська правда" розпочинає серію публікацій про майбутнє подорожей за часів пандемії. І хоча зараз, у 2021 році, бракує підстав для оптимізму щодо відкриття Шенгену – але навіть подорожі Європою і зараз відкриті. Лише треба знати, куди летіти і як це робити.

А ми будемо стежити за змінами, оновлювати цю сторінку та додавати до неї посилання на нові статті, тож занесіть її в закладки – і будете в курсі відкриття кордонів для українських туристів.

А для тих, хто віддає перевагу відео – коротко про головне у нашому відеоблозі. До речі, підписуйтеся на youtube-канал "Європейської правди"!

Далекий туризм

Наш основний пріоритет – європейська інтеграція. У тому числі туристична ;) Тож більша частина цієї статті присвячена саме європейським курортам. Ми дізналися також про європейські туристичні напрямки, які ось-ось знімуть заборону на в’їзд для українців.

Та спершу – про "далекий закордон", тобто про доступні для українців напрямки на інших континентах.

До 2020 року небагато українців чули про піщані пляжі Занзібару – острова за 6,5 тисяч кілометрів від Києва. Хоча до пропозицій турагенцій цей курорт включили вже давно, його досі сприймали як екзотику для гурманів або для диваків, які не хочуть їхати у зручніші та дешевші місця відпочинку. Так само мало хто розглядав подорож до Мексики, про пляжі якої знали радше з американських фільмів, – далеко і недешево.

Та нині ці курорти – серед найпопулярніших.

Усе змінила пандемія, через яку переважна більшість курортів запровадили жорсткі обмеження або й взагалі закрилися для українців.

Танзанія (тобто країна, якій належить Занзібар) не дарма увійшла до трійки найпопулярніших напрямків зими 2021 року. І питання не лише у красі та чистоті пляжів цієї бідної африканської країни. Це, певно, єдина туристична країна, яка весь період пандемії не вимагала від туристів нічого – ані тестів, ані довідок, ані навіть письмових розписок про стан здоров'я – і точно не почне робити цього згодом.

Річ у тім, що ця країна офіційно "поборола епідемію".

Так, ви правильно здогадалися, яким шляхом: від травня 2020 року там просто не проводять тести.

Президент Джон Магуфулі, втім, має інше пояснення: вірус здолали завдяки вірі. "Це тому що наш Бог всесильний, а Сатана завжди програє", – пояснив він нещодавно. І хоча світові медіа пишуть про переповнені лікарні у Танзанії, уряд це заперечує і навіть відмовляється проводити вакцинацію.

Між тим через відсутність нових підтверджених хворих Танзанія стабільно входить до "зеленої зони" українського МОЗ – після повернення звідти тестуватися не потрібно.

Усе це може викликати різні емоції, але такою є реальність. Звісно, це не означає, що від подорожі треба відмовлятися – досвід тисяч людей, які відвідали Занзібар, є іншим. Та варто зважати на те, що у країнах, які запрошують туристів у часи пандемії, ставлення до неї може бути різним.

Станом на зараз без тестів можна відвідувати також Домінікану та Мексику (цікаво, що наземні кордони ця країна закрила, а от літаками приймає туристів "під чесне слово" – потрібно письмово заповнити форму про те, що ти не хворий).

Це далеко не повний перелік, але решта курортів на інших континентах – дещо специфічніші. Приміром, Намібія чи Панама мають морське узбережжя та деякі цікаві місця, але популярність серед наших туристів у них не дуже висока. Кажуть, що тестів у туристів не вимагають у Сомалі. І це не жарт – там справді проводять екстрим-тури.

Із негативним ПЛР-тестом (або зі згодою здати його по прибуттю) вибір суттєво зростає.

Перерахуємо головні напрямки. Для українців відкритий Єгипет – один із найпопулярніших пляжних напрямків.

Туристів чекають у Шри-Ланці (цікаво, що сусідня Індія – закрита).

Відкриті Мальдіви та Оман, а також Об’єднані Арабські Емірати, відомі українцям президентськими подорожами.

Також відкрита уся Центральна Америка, майже уся Африка південніше Сахари, окремі країни Південної Америки. З туристичної Азії варто відзначити Казахстан, де є цікаві гірськолижні курорти. Є й інші відкриті країни Середньої Азії. А от Південно-Східна Азія, де є багато цікавинок для туристів, від Китаю до Таїланду, майже вся обмежує в'їзд, або й взагалі наглухо закрита для туристів.

А тепер перейдемо до найцікавішого – до Європи.

Куди в Європі пускають українців?

У Європі також є ціла низка напрямків, відкритих для українців. А головне – ми з’ясували, хто планує відкритися ближчим часом.

Добра новина для тих, хто любить грузинську гостинність: Тбілісі готується пом’якшити правила, щоби туристи з України могли їм відповідати, розповіло джерело ЄвроПравди.

Грузія зберігала кордони закритими весь минулий рік, намагаючись уберегтися від пандемії. Стратегія провалилася: COVID-19 все одно "наздогнав" грузинів (минулої осені країна навіть ставала одним зі світових лідерів за кількістю нових хворих), натомість туристичний сезон був абсолютно зірваний.

Для Грузії, де частка доходів від туризму лише за офіційними даними сягає майже 20% ВВП, ця помилка була болючою, і повторювати її там не планують. Тому вже зараз аеропорт Тбілісі відкрили для громадян кількох найбезпечніших країн ЄС, а також для всіх тих іноземців, хто вакцинований від COVID-19.

Будь-якою вакциною. У тому числі "Спутником".

Річ у тім, що російські туристи останніми роками всі частіше обирають Грузію як місце для відпочинку, і грузинський уряд – хоч і не визнає цього – вирішив зробити на них ставку в сезоні-2021.

А от Україні масова вакцинація цього літа "не світить". Тому грузинський уряд планує запровадити окремі правила, які дозволять в’їзд також нашим громадянам. Є навіть сподівання, що це станеться вже в березні.

Друге очікуване відкриття – це Республіка Кіпр.

1 березня Кіпр відкриє кордони для українців та для туристів ще 55 держав, обіцяють у міністерстві туризму цієї острівної країни. Їхні втрати від карантину-2020, до речі, були меншими за грузинські, адже для туристів з ЄС та Британії Кіпр лишався відкритим – та все одно, повторення минулого літа там не бажають.

Та треба бути готовим, що поїздка до Кіпру потребуватиме кількох ПЛР-тестів. За оголошеними правилами в'їзду з 1 березня українці мають зробити один тест до поїздки, другий – відразу після прибуття на Кіпр, а третій – після повернення, бо МОЗ України наразі відносить цей острів до "червоного списку".

Ще одна країна ЄС, де вже чекають українців – це Болгарія. На відміну від більшості європейських держав, Болгарія вирішила не поновлювати заборону на в’їзд туристів узимку і пускала за негативним ПЛР-тестом. Чи є це виправданим з точки зору охорони здоров’я – вирішувати тамтешнім громадянам, а для українців гори Болгарії стали одним із небагатьох відкритих напрямків гірськолижного туризму.

Запрошує туристів (хоча часом коригує умови в’їзду та перебування) і Туреччина. Там вважають успішним рішення минулого року, коли країна відкрила морські курорти за дотримання епідемічних правил. Це – один з улюблених напрямків українців, і на нього можна розраховувати у 2021 році.

Західні Балкани також не схильні підтримувати брюссельську обережність. Для тих, хто віддає перевагу горам, а не морю, вже зараз відкриті Північна Македонія та Боснія і Герцеговина; влітку відпочивальників, як і торік, чекатимуть Албанія та Чорногорія.

Зеленим кольором позначені європейські країни, що вже відкрилися або напевно відкриють в'їзд для туристів; рожевим - держави Шенгену або синхронізовані з ними; світло-синім - нешенгенські країни, які мають візовий режим для українців та ті, відкриття яких є непевним

Хорватія, що є членом ЄС, ще не анонсувала цього рішення, але майже напевно також відкриється для іноземців. Вона, разом із Кіпром, Болгарією та менш популярною серед туристів Румунією, має безвізовий в’їзд для громадян України за рішенням ЄС, але при цьому не входить до спільного шенгенського простору. А тому – не зобов’язана дотримуватися спільних коронавірусних рішень про закриття кордонів.

Важлива деталь: якщо їдете до європейських курортів,

перевіряйте не лише порядок в'їзду, а й правила перебування.

Особливо якщо вирішите подорожувати до відкриття літнього сезону. Приміром, на травневі свята.

У деяких країнах, наприклад, клуби чи ресторани можуть бути зачинені ввечері або вночі. Дехто робить ставку на сільський туризм. А навесні, до початку сезону, подекуди діють просто драконівські обмеження. Так, нещодавно на Кіпрі трьох росіян оштрафували на 900 євро за незаконний пікнік на пляжі - бо поки що пляжний відпочинок лишається там під забороною.

Втім, улітку за похід на пляж штрафувати точно не стануть;)

Європа, яку не впізнати

А от у країнах, що входять до Шенгену, ситуація інакша.

У ЄС поки відмовляються від будь-яких прогнозів про відновлення шенгенської свободи пересування. Безвіз для держав-партнерів, таких як Україна, зберігає дію тільки для тих, хто має "суттєві причини" для поїздки на кшталт дозволу на роботу в ЄС, навчання, найближчих родичів тощо – вони і зараз можуть брати квитки на найближчий рейс та не перейматися оформленням візи.

Утім, це має значення навіть для пересічних туристів.

Річ у тім, що перелічені категорії вважають одними з найризикованіших у міграційному сенсі – і скасовувати безвіз для них не збираються. А це означає, що і для інших українців відновиться право на безвізові подорожі Шенгенською зоною, щойно епідемічний стан це дозволить.

Та на цьому позитивні новини про Шенген закінчуються.

Поки ми всі мріємо про відновлення "нормальності", на шенгенських кордонах ця нормальність дедалі більше руйнується.

Це в Україні уряд, навіть не розпочавши вакцинацію, послаблює епідемічні обмеження. Натомість у Євросоюзі, де кількість вакцинованих поступова зростає, обмеження лише посилюються.

Днями Німеччина перетнула ще одну червону лінію, яку досі вважали непорушною. Німецький уряд через загрозу нових штамів COVID-19 майже повністю закрив кордон з Чехією та з австрійським Тіролем, заборонивши перетин кордону навіть для вантажівок з товарами, якщо водій не має свіжого ПЛР-тесту (а далекобійники не завжди можуть його зробити, бо для цього доведеться зупинитися у якомусь місті орієнтовно на добу).

Слідом за німцями те саме зробила Австрія, через що на італійському кордоні утворилася 40-кілометрова черга з фур.

Чому це – червона лінія?

Питання не в особливій повазі до праці далекобійників, а у тому, що нові обмеження переривають рух товарів між державами Євросоюзу. Та Німеччина пішла ще далі – обмежила в’їзд навіть власних громадян, які не мають тесту!

Це – яскрава ілюстрація настроїв у багатьох державах Євросоюзу. Там не готові говорити навіть про послаблення обмежень, не те що про відкриття кордонів. І вакцина не стала порятунком.

Паспорти вакцинації: фейки та мрії

У середині лютого українські ЗМІ повідомили, що Словенія першою з держав Шенгену відкрила кордони. За новими правилами, мовляв, до Словенії пускатимуть тих, хто має довідку про проведену вакцинацію (отримав дві дози), а також тих, хто перехворів на COVID (тобто отримав таку собі природну вакцину).

З’явилися припущення, що це – модель для поступового відкриття всієї Європи.

Однак це – абсолютна неправда.

Словенська поліція наголошує, що країна лишається закритою для усіх нетермінових поїздок з майже усіх не-ЄСівських держав (включаючи, звісно, і Україну). А для туризму Словенія взагалі закрита наглухо, включаючи громадян ЄС. Та який туризм – там навіть діє комендантська година!

А чутки про відкриття з’явилися через те, що у Словенії справді дещо змінили правила в’їзду для вакцинованих словенців та громадян країн ЄС: їх додали до переліку винятків, що дозволяють не сидіти у карантині після прибуття. Такі винятки були і раніше, просто їхня кількість зросла з 11 до 13.

Та для українців жодних змін немає.

І чекати їх від окремих держав Шенгену – марна мрія.

ЄС відчайдушно намагається зберегти єдність Шенгенської зони, яка зараз під серйозною загрозою через жорсткі, навіть панічні рішення окремих країн (як-от Німеччини), що закриваються від сусідів.

Наразі чи не єдиний елемент Шенгену, який є спільним для усіх його членів – це правила перетину зовнішнього кордону. Якщо зруйнується ще й він, це може спричинити "ефект доміно" для решти внутрішніх кордонів ЄС. Розуміючи це, Брюссель не допустить, щоб якась із туристичних шенгенських країн (на кшталт Словенії, Португалії або Греції) пішла "проти течії" та відкрилася для великої кількості туристів у той час, як решта лишаються закритими. Рішення про відкриття Шенгенської зони для туристів з України буде спільним – а отже, не швидким.

Досі немає гарантії, що це станеться влітку 2021 року.

Але є ті, хто тисне і вимагає цього.

Перш за все, це Греція, економіка якої суттєво зав'язана на туристичному секторі. 2020 року ВВП цієї країни скоротився на 10%, і без відновлення туризму відіграти це падіння буде складно. Тому Грецію нині вважають головним лобістом запровадження єдиних для всього ЄС так званих "паспортів вакцинації", тобто довідок, які спрощуватимуть подорожі вакцинованим туристам.

Німецький сертифікат про вакцинацію з двома відмітками про отримання вакцини Pfizer-BioNTech Фото cyprus-mail.com

Цікаво, що в українському уряді до ідеї "паспортів вакцинації" ставляться досить критично. І це нескладно пояснити.

Річ у тім, що право на подорожі до ЄС після вакцинації можуть поширити не на всі держави – і тоді наша країна ризикує випасти з цього переліку. І через те, що Україна стала аутсайдером серед європейських держав і досі взагалі не розпочала вакцинацію.

А головне – через неуникну недовіру до українських довідок про щеплення. Адже на тлі шаленого дефіциту вакцин в Україні їхня справжність буде під великим питанням.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"