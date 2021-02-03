Підписання угоди про "відкрите небо" з ЄС у лютому зірвалось

Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", не буде підписана 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, як планувалось раніше.

Про це заявив Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента України, під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Хочу зупинитися на угоді про спільний авіаційний простір. На саміті нам було обіцяно керівництвом ЄС, а саме президентом Євроради паном Мішелем, що угода буде укладена на початку 2021 року. Вона мала бути укладена під час Ради асоціації 11 лютого", - сказав Жовква.

"Наскільки я розумію, за інформацією, яку наша місія передає, і те, що ми чуємо від представників Євросоюзу, 11 лютого ми на жаль цю угоду не укладено", - додав він.

Причини непідписання - бюрократичні, а з Іспанією, яка раніше виявляла заперечення, проблем немає, заявив Жовква. За його словами, президент Зеленський обговорював цю тему у розмові з главою Єврокомісії, однак від неї не надійшли пояснення, чому угода не буде підписана.

"Сказано було лише, що пані президент ще раз перевірить, ще раз подивитися, наскільки швидко ця бюрократична процедура може бути прийнята, і угода може бути підписана", - сказав Жовква.

За його словами, можливості для підписання угоди можуть з’явитися в березні.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на швидке підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.