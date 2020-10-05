Брюссель підтвердив, що не готовий підписати угоду про "відкрите небо" з Україною

На саміті Україна-ЄС не буде підписана угода про спільний авіаційний простір, що відома також за назвою "відкрите небо".

Про це "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у інституціях ЄС.

Попри неодноразові прохання України, ця угода, парафована ще у 2013 році, не буде підписана, про що Брюссель завчасно повідомив Київ. "Всі знають про причину цього і вона не пов’язана з відносинами Україна-ЄС", - заявив напередодні саміту представник євроінституцій, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

Цією причиною, як пояснив інший європейський дипломат, є незавершений процес виходу Великої Британії з ЄС, а також британсько-іспанська суперечка щодо належності Гібралтара, яка блокувала підписання угоди всі минулі роки.

Варто наголосити, що донедавна ЄС мав іншу думку та запевняв Київ, що підписання договору є цілком можливим. Тоді ж в уряді пояснювали, що дасть Україні "відкрите небо" з ЄС. Ця угода найбільше відома тим, що полегшує відкриття нових маршрутів лоукостерів між ЄС та Україною.

Раніше повідомлялося, що під час саміту ЄС нагадає Зеленському про реформу СБУ та судову реформу.