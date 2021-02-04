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Транспорт, школи, ресторани: у Грузії прискорили вихід з жорсткого локдауну

Четвер, 4 лютого 2021, 13:57

В уряді Грузії вирішили прискорити вихід з жорсткого локдауну, що триває понад 2 місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Грузинський локдаун із повною зупинкою громадського транспорту тривав ще з 28 листопада, з незначними послабленнями на новорічні свята. 

Певні послаблення почалися вже з 1 грудня - але не всюди. Так, у Тбілісі громадський транспорт планували запускати лише з першого березня, а дати орієнтовного відкриття ресторанів навіть не називали, що призвело до протестів власників бізнесу, включно з намірами відкритися всупереч забороні

Згідно з новим рішенням, громадський транспорт відновить роботу у всіх містах з 8 лютого. Цього ж дня зможуть відкритися непродовольчі ринки та ярмарки, які спершу хотіли відкривати в середині місяця.

З 15 лютого відновиться навчання у класах, а ресторанам і кафе дозволять обслуговувати клієнтів на відкритих майданчиках. 

Водночас в уряді не відмовилися від ідеї "карантину вихідного дня": у суботу та неділю не будуть працювати громадський транспорт, ресторани, ринки й ТРЦ. 

Також вирішили підвищити штрафи за повторні порушення маскового режиму - з 20 до 40 ларі (приблизно 340 гривень).

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