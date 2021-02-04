Транспорт, школы, рестораны: в Грузии ускорили выход из жесткого локдауна

В правительстве Грузии решили ускорить выход из жесткого локдауна, который продолжается более двух месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Грузинский локдаун с полной остановкой общественного транспорта продолжался еще с 28 ноября, с незначительными послаблениями на новогодние праздники.

Определенные послабления начались уже с 1 декабря - но не везде. Так, в Тбилиси общественный транспорт планировали запускать только с 1 марта, а дату ориентировочного открытия ресторанов даже не называли, что привело к протестам владельцев бизнеса, включая намерениями открыться вопреки запрету.

Согласно новому решению, общественный транспорт возобновит работу во всех городах с 8 февраля. В этот же день смогут открыться непродовольственные рынки и ярмарки, которые сначала хотели открывать в середине месяца.

С 15 февраля возобновится обучение в классах, а ресторанам и кафе позволят обслуживать клиентов на открытых площадках.

В то же время в правительстве не отказались от идеи "карантина выходного дня": в субботу и воскресенье не будут работать общественный транспорт, рестораны, рынки и ТРЦ.

Также решили повысить штрафы за повторные нарушения масочного режима - с 20 до 40 лари (примерно 340 грн).