Низка міжнародних експертів закликали якнайшвидше надати ПДЧ у НАТО Україні і Грузії
Міжнародне експертне співтовариство Львівського безпекового форуму, що відбувся 9-14 листопада, звернулися до лідерів НАТО, США, ЄС та країн Чорного моря із закликом якнайшвидше надати Україні та Грузії реалістичний План дій щодо членства в НАТО.
Про це йдеться у резолюції форуму щодо безпекових викликів у Чорному морі, з якою ознайомилась "Європейська правда".
Резолюція закликає "надати Україні та Грузії в найкоротші терміни чіткий та реалістичний План дій щодо членства в НАТО відповідно до рішення, прийнятого на Бухарестському саміті в 2008 році".
Експерти наголосили на зростанні важливості Чорного моря для трансатлантичної безпеки та визнали російську агресивну зовнішню політику ключовою загрозою для безпеки і процвітання регіону.
У документі йдеться про загрозливе нарощення Росією військових сил у регіоні, зокрема збільшення військової присутності в країнах Південного Кавказу внаслідок розвитку конфлікту в Нагірному Карабаху, а також перетворення Чорного моря на пусковий майданчик для російських військових операцій на Близькому Сході, що стало можливим завдяки окупації Криму.
Експерти занепокоєні відсутністю чіткої стратегії НАТО в регіоні, що створює вакуум, який легко заповнює Росія.
Вони наголошують, що Захід має застосовувати цілісний підхід до власного південно-східного флангу, що включає Балтію, Чорноморський регіон та регіон Середземного моря.
Серед конкретних кроків для покращення безпеки у Чорноморському регіоні експерти пропонують заборонити вхід кораблів із окупованого Криму до усіх європейських та західних портів у світі, забезпечити постійну присутність німецьких та американських кораблів у Чорному морі, зокрема в українських портах. Також, вважають експерти, необхідно розмістити у регіоні тренувальну базу для регулярних військових навчань країн Чорного моря та НАТО.
Резолюцію підтримали 17 експертів, серед яких генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу, колишній командувач Військово-морських сил України в 2016-2019 роках адмірал Ігор Воронченко.
Як повідомлялося, Північно-Атлантичний альянс всерйоз вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується.
Детальніше про це читайте у статті "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі"