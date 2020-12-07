Низка міжнародних експертів закликали якнайшвидше надати ПДЧ у НАТО Україні і Грузії

Міжнародне експертне співтовариство Львівського безпекового форуму, що відбувся 9-14 листопада, звернулися до лідерів НАТО, США, ЄС та країн Чорного моря із закликом якнайшвидше надати Україні та Грузії реалістичний План дій щодо членства в НАТО.

Про це йдеться у резолюції форуму щодо безпекових викликів у Чорному морі, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Резолюція закликає "надати Україні та Грузії в найкоротші терміни чіткий та реалістичний План дій щодо членства в НАТО відповідно до рішення, прийнятого на Бухарестському саміті в 2008 році".

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Експерти наголосили на зростанні важливості Чорного моря для трансатлантичної безпеки та визнали російську агресивну зовнішню політику ключовою загрозою для безпеки і процвітання регіону.

У документі йдеться про загрозливе нарощення Росією військових сил у регіоні, зокрема збільшення військової присутності в країнах Південного Кавказу внаслідок розвитку конфлікту в Нагірному Карабаху, а також перетворення Чорного моря на пусковий майданчик для російських військових операцій на Близькому Сході, що стало можливим завдяки окупації Криму.

Експерти занепокоєні відсутністю чіткої стратегії НАТО в регіоні, що створює вакуум, який легко заповнює Росія.

Вони наголошують, що Захід має застосовувати цілісний підхід до власного південно-східного флангу, що включає Балтію, Чорноморський регіон та регіон Середземного моря.

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Серед конкретних кроків для покращення безпеки у Чорноморському регіоні експерти пропонують заборонити вхід кораблів із окупованого Криму до усіх європейських та західних портів у світі, забезпечити постійну присутність німецьких та американських кораблів у Чорному морі, зокрема в українських портах. Також, вважають експерти, необхідно розмістити у регіоні тренувальну базу для регулярних військових навчань країн Чорного моря та НАТО.

Резолюцію підтримали 17 експертів, серед яких генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу, колишній командувач Військово-морських сил України в 2016-2019 роках адмірал Ігор Воронченко.

Як повідомлялося, Північно-Атлантичний альянс всерйоз вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується.

Детальніше про це читайте у статті "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі"