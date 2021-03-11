Грузія чекає на свою першу партію вакцини в кінці тижня

Грузія очікує отримати першу партію вакцини від коронавірусу наприкінці тижня - AstraZeneca, яку за ліцензійною угодою виготовляють в Індії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це оголосила міністр охорони здоров’я Катерина Тікарадзе.

Вочевидь, йдеться про вакцину Covishield, яку придбала Україна.

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Перша поставка - 43 200 доз - має прибути у Грузію в суботу, 13 березня.

Міністерка повідомила також, що Грузія замовила 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу китайського виробника Sinopharm, не уточнивши, коли вакцина може прибути до Грузії.

За її словами, ця вакцина може бути використана у Грузії, тому що вже отримала затвердження регулятора в одній з країн ЄС (вочевидь, мається на увазі Угорщина).

В середині січня Тікарадзе казала, що Грузія "категорично не розглядає" можливості придбання китайської вакцини від коронавірусу, але на початку березня заявила, що таке рішення вже допускають.