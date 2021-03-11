Грузия ожидает свою первую партию вакцины в конце недели

Грузия рассчитывает получить свою первую партию вакцины от коронавируса в конце недели - AstraZeneca, которую по лицензионному соглашению изготавливают в Индии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом объявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Очевидно, речь идет о той же вакцине Covishield, которую приобрела Украина.

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Первая поставка – 43 200 доз - должна прибыть в Грузию в субботу, 13 марта.

Министр сообщила, что Грузия заказала 100 000 доз вакцины от коронавируса китайского производителя Sinopharm, не уточнив, когда вакцина может прибыть в Грузию.

По ее словам, эта вакцина может быть использована в Грузии, потому что уже получила утверждение регулятора в одной из стран ЕС (очевидно, имея в виду Венгрию).

В середине января Тикарадзе говорила, что Грузия "категорически не рассматривает" возможности приобретения китайской вакцины от коронавируса, но в начале марта заявила, что такое решение уже допускают.