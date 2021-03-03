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Посол Британії запевнила, що куплена Україною вакцина Covishield ідентична AstraZeneca

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Посол Британії запевнила, що куплена Україною вакцина Covishield ідентична AstraZeneca

Середа, 3 березня 2021, 10:54

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним", - написала Сіммонс.

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.

Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, Канади офіційно зареєструвала для використання вакцину від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії.

Канадський уряд замовив 2 мільйони доз вакцини Covishield, яка прибуде з Індії в найближчі тижні.

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