Посол Британії запевнила, що куплена Україною вакцина Covishield ідентична AstraZeneca

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним", - написала Сіммонс.

Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licenced for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in 🇺🇦 differ in formula is categorically incorrect — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 3, 2021

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.

Також протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, Канади офіційно зареєструвала для використання вакцину від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії.

Канадський уряд замовив 2 мільйони доз вакцини Covishield, яка прибуде з Індії в найближчі тижні.