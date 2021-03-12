Прем’єр Грузії назвав скандальний запис за його участю провокацією Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вперше прокоментував скандальні аудіозаписи нібито за його участю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Він вважає, що це - "брудна провокація і фабрикація", організована експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі.

"Ми добре розуміємо, чому служила ця провокація, від кого виходила ця провокація. Це спроба Міхеїла Саакашвілі, на тлі, коли були виявлені реальні контури політичної згоди між владою і опозицією саме тоді була використана ця брудна провокація, фальш, фабрикація" - сказав прем'єр.

Гарібашвілі заявив, що в телевізійному сюжеті телекомпанії "Пірвелі", яка оприлюднила записи, було використано змонтовані телефонні розмови 11-річної давності.

"Саме це необхідно розслідувати - чому велася прослушка, чому оприлюднили фабрикацію, спотворену підробку?", - зазначив він.

Говорячи про епізод з підлітком, який фігуранти скандалу обговорювали телефоном, Гарібашвілі сказав: "Злочину немає, бо немає потерпілого".

Раніше опозиція закликала правлячу "Грузинську мрію" відкликати прем’єра Іраклія Гарібашвілі з переговорів про врегулювання політичної кризи після появи скандального аудіо запису. На ньому нинішній прем'єр імовірно обговорює покарання для тих, хто написав негативний коментар на адресу сина засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі Бери.

Публікація аудіофайлів викликала в Грузії величезний резонанс. Громадськість зацікавилася питанням автентичності записів, а також намагалася визначити, в якому ранзі перебували співрозмовники Бери, що обговорювали покарання підлітків. За фактом розповсюдження аудіофайлів Генеральна прокуратура Грузії порушила кримінальну справу за статтею "порушення таємниці приватної комунікації".

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