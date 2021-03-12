Премьер Грузии назвал скандальную запись с его участием провокацией Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые прокомментировал скандальные аудиозаписи якобы с его участием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Он считает, что это - "грязная провокация и фабрикация", организованная экс-президентом Михеилом Саакашвили.

"Мы хорошо понимаем, почему служила эта провокация, от кого исходила эта провокация. Это попытка Михаила Саакашвили, на фоне, когда были обнаружены реальные контуры политического согласия между властью и оппозицией именно тогда была использована эта грязная провокация, фальшь, фабрикация ", - сказал премьер.

Гарибашвили заявил, что в телевизионном сюжете телекомпании "Пирвели", которая обнародовала записи, было использовано смонтированы телефонные разговоры 11-летней давности.

"Именно это необходимо расследовать - почему велась прослушка, почему обнародовали фабрикацию, искаженную подделку?", - отметил он.

Говоря об эпизоде ​​с подростком, который фигуранты скандала обсуждали по телефону, Гарибашвили сказал: "Преступления нет, так как нет потерпевшего".

Ранее оппозиция призвала правящую "Грузинскую мечту" отозвать премьера Ираклия Гарибашвили по переговорам об урегулировании политического кризиса после появления скандального аудио записи. На нем нынешний премьер вероятно обсуждает наказания для тех, кто написал негативный комментарий в адрес сына основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили Бери.

Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом подлинности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Бери, что обсуждали наказания подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "нарушение тайны частной коммуникации".

Читайте также Сын бога, грузинская версия: как "пленки Иванишвили" ведут Тбилиси к новому кризису.