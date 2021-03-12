ЄС потрібні нові інструменти впливу на проєкти на кшталт "Північного потоку-2" - посол Швеції

У Швеції вважають, що Європейському Союзу не вистачає інструментів для впливу на проєкти на зразок російського газопроводу "Північний потік-2", які мають наслідки на безпеку всього блоку.

Про це сказав посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг в інтерв’ю проєкту ‘Kyiv Not Kiev’, пише "Європейська правда".

Він зауважив, що це питання вже піднімала на європейському рівні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Швеція відчуває, що ЄС повинен мати сильніший спільний підхід до проблем на кшталт Північного потоку. Ми вважаємо, що це більше, ніж просто двосторонній проєкт, більше, ніж просто комерційні відносини між двома компаніями.

Цей проєкт має серйозні наслідки для всієї європейської безпеки, і ми шкодуємо, що ЄС на сьогодні не має більш впливових важелів для визначення того, як узгоджуються і як виконуються подібні проєкти - бо вони впливають на всіх нас", - сказав Тобіас Тиберг.

Він також пояснив, чому країна не зупинила прокладання російської труби через свої води, попри те, що виступає проти проєкту. За його словами, це пов’язано виключно з відсутністю юридичних механізмів.

"Іноді міжнародне право, подобається нам це чи ні, обмежує нашу здатність робити те, що ми хотіли би робити у певних ситуаціях. Північний потік - це саме такий приклад.

Ми проаналізували запит, що надійшов від Росії, на прокладку труб шведською економічною зоною і зробили це дуже уважно. Наші юристи з міжнародного права з’ясували, що ми можемо висувати вимоги щодо відповідності будівництва екологічним чи безпековим стандартам - але це було би не в наших силах юридично запобігти будівництву Північного потоку-2 у шведській економічній зоні", - пояснив посол.

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування.

За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.