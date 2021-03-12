ЕС нужны новые инструменты воздействия на проекты, подобные "Северному потоку-2" - посол Швеции

В Швеции считают, что Европейскому Союзу не хватает инструментов для воздействия на проекты, подобные российскому газопроводу "Северный поток-2", которые имеют последствия для безопасности всего блока.

Об этом сказал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в интервью проекту "Kyiv Not Kiev", пишет "Европейская правда".

Он отметил, что этот вопрос уже поднимала на европейском уровне министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Швеция чувствует, что ЕС должен иметь сильный общий подход к проблемам наподобие "Северного потока-2". Мы считаем, что это больше, чем просто двусторонний проект, больше, чем просто коммерческие отношения между двумя компаниями.

Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, и мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты - потому что они влияют на всех нас", - сказал Тобиас Тиберг.

Он также объяснил, почему страна не остановила прокладку российской трубы через свои воды, несмотря на то, что выступает против проекта. По его словам, это связано исключительно с отсутствием юридических механизмов.

"Иногда международное право, нравится нам это или нет, ограничивает нашу способность делать то, что мы хотели бы делать в определенных ситуациях. "Северный поток" - это именно такой пример.

Мы проанализировали запрос, поступивший от России, на прокладку труб через шведскую экономическую зону, и сделали это очень внимательно. Наши юристы по международному праву выяснили, что мы можем выдвигать требования о соответствии строительства экологическим стандартам или стандартам безопасности, но это было бы не в наших силах юридически предотвратить строительство "Северного потока-2" в шведской экономической зоне ", - пояснил посол.

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.