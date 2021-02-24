"Північний потік-2": один із п'яти учасників проєкту зупинив фінансування через санкції США

Німецька компанія з видобутку природного газу і сирої нафти Wintershall Dea, яка є однією із п’яти учасників проєкту російського газопроводу "Північний потік-2", заявила про завершення фінансування через санкції США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у річному звіті на сайті компанії.

У документі вказується, що компанія вклала у проєкт 730 млн євро і подальші виплати не плануються.

"Платежі по кредиту для Nord Stream 2 AG склали 730 млн євро і були завершені до перегляду закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA). США вирішили поставити проект Nord Stream 2 у більш широкі геополітичні рамки і загрожують усім галузям або сторонам, які беруть участь у проєкті із санкціями", - йдеться у звіті.

Німецька компанія надавала кредити на будівництво трубопроводу разом з ще чотирма найбільшими європейськими енергетичними компаніями - Engie, OMV, Shell і Uniper. Кожна з цих компанія мала вкласти до 950 млн євро.

У звіті також відзначається, що останні події в США можуть мати наслідки для термінів будівництва "Північного потоку-2".

"Очікується, що уряд США прийме агресивний підхід до підрядників проєкту. У малоймовірному випадку, якщо проєкт не буде завершено та/або "Північний потік-2" не зможе обслуговувати позики, існують договірні положення які обмежують фінансовий ризик для Групи", - зазначається у документі.

Раніше повідомлялося, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. Серед них називалася і "Munich Rе".

США пригрозили санкціями кільком компаніям, що беруть участь в будівництві і сертифікації трубопроводу протяжністю близько 1200 кілометрів. Однак поки що США ввели санкції тільки щодо російської компанії "КВТ-Рус", якій належить російське трубоукладальне судно "Фортуна".

Трубопровід закінчений на понад 90%, і компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року.

Втім, у "Газпромі" почали визнавати, що для проєкту з’явилися ризики.

Днями Україна та Польща разом закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".