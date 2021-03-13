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Аварія суховантажу біля Румунії: тривають пошуки одного загиблого і одного зниклого українця

Субота, 13 березня 2021, 13:03

Біля берегів Румунії продовжують шукати двох українців із затонулого суховантажу, з яких один загинув і один вважається зниклим.

Про це повідомило посольство України в Румунії, пише "Європейська правда".

Напередодні пошукова операція завершилися без результатів, з 7 години ранку пошуки відновили. 

"Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його було зафіксовано в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а  також першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти", - пояснили у посольстві. 

В операції беруть участь сили і спеціальні судна Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії й Морської судохідної адміністрації.

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Стан врятованих моряків оцінюють як задовільний. Вони залишатимуться у лікарні Констанци до 15 березня.

"В залежності від стану здоров’я та  терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення україських моряків на батьківщину слід очікувати на наступному тижні", - зазначають у посольстві. 

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонув суховантаж з 13 членами екіпажу - 12 чоловіками та жінкою, усі вони - громадяни України. Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до Румунії. Двоє моряків загинули, один вважається зниклим. 

17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув такий же суховантаж Arvin класу "Волга-Балт" (ріка-море). Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Arvin Shipping LTD. 

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