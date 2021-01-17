Затонулий біля Туреччини суховантаж належить українській компанії

Судновласником затонулого біля берегів Туреччини суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію розповсюдили російські ЗМІ із посиланням на заяву Росморрічфлоту.

Компанія Arvin Shipping LTD зареєстрована в Одесі. Відповідно до інформації профільних сайтів, їй належить суховантаж "Arvin" класу "Волга-Балт" (ріка-море) 1975 року.

У Росморрічфлоті також повідомили, що серед 12 членів екіпажу корабля лише двоє росіян.

Згодом губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер також підтвердив журналістам, що судно належить українській компанії, зазначивши, що спочатку важко отримати чітку інформацію, оскільки корабель не має нічого спільного з портом Бартин, повідомляє

Anadolu.

"Ми заявили, що корабель був під російським прапором, але ми дізналися що це був прапор Палау. Судно перевозило вантаж з Грузії до Болгарії. Екіпаж намагався сховатися в порту Бартин через погодні умови. Екіпаж переважно складається з громадян України", - сказав він.

Турецькі рятувальні служби раніше повідомили, що екіпаж складається з 15 осіб, а корабель був під прапором РФ. Після аварії екіпаж перейшов на рятувальні шлюпки, триває пошукова операція.

За даними Anadolu, вже вдалося врятувати 5 моряків, також знайдені тіла двох загиблих.

Судно затонуло в районі Інкуму (провінція Бартин) у неділю вдень.