Аварія суховантажу з українцями біля Румунії: з’явилося відео рятувальної операції

У мережі з'явилося відео рятувальної операції після аварії суховантажу Volgo Balt 179 неподалік берегів Румунії, на борту якого перебували українські моряки.

Як повідомляє "Європейська правда", відеоролик опублікував румунський телеканал Dobrogea TV.

На записі видно, як одного з членів екіпажу забирають з рятувального човна на борт румунського рятувального судна GSP Falcon.

Рятувальна операція тривала в шторм і за сильних поривів вітру. Вдалося врятувати 10 моряків, їх доставили до румунського порту Констанца.

ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні, решта врятованих моряків у задовільному стані.

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонув суховантаж з 13 членами екіпажу - 12 чоловіками та жінкою, усі вони - громадяни України. Двоє моряків загинули, одного досі шукають.

Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до Румунії.

17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув такий же суховантаж Arvin класу "Волга-Балт" (ріка-море). Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Arvin Shipping LTD.