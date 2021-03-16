У Словаччині ще один міністр став "жертвою" кризи через "Спутник V"

Міністр праці Словаччини Мілан Крайняк подав у відставку, щоб дозволити завершити коаліційну кризу в країні, яка виникла після схвалення російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Teraz.sk.

"Я розглядаю свою відставку як крок до якнайшвидшого припинення коаліційної кризи", - сказав Крайняк на брифінгу в понеділок.

Він попросив, щоб глава держави відсторонила його від посади якомога швидше.

За його словами, Крайняк йде у відставку, щоб його партія "Ми - сім'я" показала, що у неї немає кадрових умов та вона готова чимось пожертвувати, аби покласти край політичній кризі.

На підтримку партії "Ми – сім’я" опирається прем’єр-міністр Ігор Матович. Лідер "Ми – сім’я" Борис Коллар називає події у коаліції "цирком", який заважає працювати.

Інша коаліційна партія SAS висунула вимогу про відставку прем’єра Ігоря Матовича, а у разі невиконання цієї вимоги до 24 березня погрожує вийти з коаліції.

Ультиматум від SAS з’явився попри те, що відставка міністра охорони здоров’я Марека Крайчі минулого тижня здавалось вже відкрила шлях до виходу з політичної кризи.

Політичну кризу у Словаччині спровокувала закупівля урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу.

Детальніше про це - у статті Вакцина популізму: чому прем'єр Словаччини став прихильником російського "Спутника".