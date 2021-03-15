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Скандал з вакциною "Спутник" у Словаччині: коаліційна партія вимагає відставки прем'єра

Понеділок, 15 березня 2021, 14:10

У Словаччині коаліційна партія SAS висунула вимогу про відставку прем’єра Ігоря Матовича, а у разі невиконання цієї вимоги до 24 березня погрожує вийти з коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Noviny.

Ультиматум від SAS з’явився попри те, що відставка міністра охорони здоров’я Марека Крайчі минулого тижня здавалось вже відкрила шлях до виходу з політичної кризи. 

Лідер SAS, нинішній міністр економіки Річард Сулік заявив, що Ігор Матович і попередній глава МОЗ провалили боротьбу з епідемією та назвав політику прем’єра "хаосом". 

"Цей прем’єр розділяє суспільство, він у конфлікті з президентом, з науковцями, з місцевою владою та медіа…  Ми далі не можемо підтримувати уряд Матовича", - заявив Сулік. 

При цьому, партія виступає проти дострокових виборів і не просить віддати пост прем’єра іншій політсилі.

"Ми не ставимо під сумнів, що посада прем’єра належить OĽaNO, тож якщо вони висунуть гідного кандидата, як наприклад міністр фінансів Едуард Хегер - ми готові це обговорювати", - сказав Річард Сулік.

Нагадаємо, Хегерові тимчасово доручили обов’язки міністра охорони здоров’я після відставки Марека Крайчі - саме він надав екстрений дозвіл на використання "Спутника". 

Політичну кризу у Словаччині спровокувала закупівля урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу.

Детальніше про це - у статті Вакцина популізму: чому прем'єр Словаччини став прихильником російського "Спутника".

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