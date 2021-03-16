В Словакии еще один министр стал "жертвой" кризиса из-за "Спутника V"

Министр труда Словакии Милан Крайняк подал в отставку, чтобы позволить завершить коалиционный кризис в стране, возникший после одобрения российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Teraz.sk.

"Я рассматриваю свою отставку как шаг к скорейшему прекращению коалиционного кризиса", - сказал Крайняк на брифинге в понедельник.

Он попросил, чтобы глава государства отстранил его от должности как можно быстрее.

По его словам, Крайняк уходит в отставку, чтобы его партия "Мы - семья" показала, что у нее нет кадровых условий и она готова чем-то пожертвовать, чтобы положить конец политическому кризису.

На поддержку партии "Мы - семья" опирается премьер-министр Игорь Матович. Лидер "Мы - семья" Борис Коллар называет события в коалиции "цирком", который мешает работать.

Другая коалиционная партия SAS выдвинула требование об отставке премьера, а в случае невыполнения этого требования до 24 марта угрожает выйти из коалиции.

Ультиматум от SAS появился несмотря на то, что отставка министра здравоохранения Марека Крайчи на прошлой неделе казалось уже открыла путь к выходу из политического кризиса.

Политический кризис в Словакии спровоцировала закупка правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.

Подробнее об этом - в статье Вакцина популизма: почему премьер Словакии стал сторонником российского "Спутника".