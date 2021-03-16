99-річного принца Філіпа виписали з лікарні

99-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії, виписали з лікарні після операції, пов’язаної з проблемами з серцем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це був найтриваліший період, який чоловік британської королеви коли-небудь проводив у лікарні.

Герцог Единбурзький потрапив до лікарні у вівторок 16 лютого "в якості запобіжного заходу" після нездужання. Спершу прогнозували, що його випишуть через кілька днів.

Джерела повідомляли, що принц Філіп почувався погано кілька днів, але це не було пов'язано з коронавірусом.

Однак на початку березня йому провели операцію у зв’язку з проблемами із серцем.