99-летнего принца Филиппа выписали из больницы

99-летнего принца Филиппа, супруга королевы Великобритании выписали из больницы после операции, связанной с проблемами с сердцем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это был самый продолжительный период, что муж британской королевы когда-либо проводил в больнице.

Герцог Эдинбургский попал в больницу во вторник, 16 февраля "в качестве меры предосторожности" после недомогания. Сначала прогнозировали, что его выпишут через несколько дней.

Источники сообщали, что принц Филипп почувствовал себя плохо несколько дней, но это не было связано с коронавирусом.

В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.