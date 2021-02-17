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У Британії госпіталізували 99-річного принца Філіпа

Середа, 17 лютого 2021, 16:44

Герцог Единбурзький потрапив до лікарні у вівторок ввечері "в якості запобіжного заходу" після нездужання.

Про це заявив Букінгемський палац, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

99-річний принц Філіп, чоловік королеви Великої Британії, був доставлений до лондонської лікарні короля Едуарда VII. Очікується, що він залишиться в лікарні кілька днів для спостереження та відпочинку.

Джерело у палаці повідомило ВВС, що герцог приїхав до лікарні на машині, госпіталізацію рекомендував лікар.

Джерело заявило, що принц Філіп почувався погано кілька днів, але це не було пов'язано з коронавірусом.

Зрештою був викликаний лікар і Філіпа госпіталізували, але це не було екстреним викликом, додало джерело.

Королева Єлизавета II залишається у Віндзорі.

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