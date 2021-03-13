Брехня Гаррі та Меган Маркл: що змінило скандальне інтерв’ю для британської монархії

Королева Єлизавета II засмучена викликами, з якими стикається її онук принц Гаррі та його дружина Меган, стверджують у Букінгемському палаці

Чи здатні звинувачення у расизмі підірвати довіру до британської королівської родини?

З моменту резонансного інтерв’ю, яке дали герцог та герцогиня Сассекські пройшло майже тиждень. Можна робити перші висновки.

Як і прогнозувалося, наслідки цього інтерв’ю та звинувачень і критики королівської родини для Британії і для Сполучених Штатів Америки суттєво відрізняються. Фактично вони протилежні.

Туманний Альбіон сприйняв їхні одкровення дуже прохолодно.

Британська преса за рідкісним винятком піддала жорсткій критиці і саме інтерв’ю, і обраний для нього час (зараз триває лікування 99-річного чоловіка королеви, герцога Единбурзького), і тим більше – зміст звинувачень Меган Маркл на адресу Палацу.

Деякі видання проаналізували інтерв’ю та провели своєрідний фактчекінг, зробивши висновок що в окремих випадках Меган відверто говорила або неправду, або помилялася. Наприклад, це зробили в Daily Mail, і не варто зважати, що це таблоїд – у Британії з дотриманням стандартів та перевіркою фактів у таких питаннях стандарти працюють не лише у BBC.

До слова, не залишилися осторонь спростування інтерв'ю також у BBC – надто очевидними були маніпуляції з боку онука королеви та його дружини. Це стосується і проблеми з наданням титулу принца сину Арчі, і фактів останньої зустрічі Меган зі своєю сестрою (в інтерв’ю Меган говорить, що не бачила сестру 19-20 років, але журналісти знайшли їх спільне фото, датоване 2009 роком), і так далі.

З'ясували навіть деталі конфлікту між Меган та Кейт Міддлтон. Знайшлася свідок їхньої суперечки, яка підтвердила, що плакала після неї саме Кейт – радикально усупереч тому, що прозвучало в інтерв'ю.

Апогеєм цієї масованої атаки медіа на Меган і Гаррі став демарш популярного ведучого програми "Добрий ранок, Британія" Пірса Моргана.

Він заявив, що не вірить жодному слову Меган Маркл і вважає, що всі її звинувачення є елементом стратегії збільшення уваги до себе та заробляння грошей.

Меган обурилася і звернулась до керівництва телекомпанії ITV з вимогою вибачень. Ті, своєю чергою, почали вимагати, щоб Пірс Морган вибачився в ефірі. Але телезірка відмовився, обурився та на знак протесту звільнився з телеканалу, де він вів одну з найрейтинговіших ранкових програм.

Не стояли осторонь і британські соціологи.

Ми розповідали вже про дослідження Ipsos MORI, які зафіксували підвищення рейтингу підтримки монархії у суспільстві.

Тепер своє слово казала ще одна впливова агенція – YouGov. Вони заміряли рейтинги популярності членів королівської родини після скандалу. І якщо всі інші члени родини не змінили свої показники (за виключенням принца Чарльза, рейтинг якого також знизився, але не так кардинально), популярність Меган і Гаррі в Британії обвалилася та перебуває на найнижчій відмітці за всю історію досліджень.

На цьому фоні стримана та досить красномовна реакція Букінгемського палацу, в якій монархія "висловлює сум" з приводу того, що Меган і Гаррі так погано жилося в палацах Лондону та підкреслює свою незмінну любов до них, та водночас між рядків натякає на сумнів у викладених фактах, викликала підтримку британського суспільства.

Але в Америці все відбувається з точністю до навпаки.

Купа американських селебритіз на чолі зі співачкою Бейонсе, та навіть ексдержсекретар Хілларі Клінтон заявили про підтримку Меган.

Ліберальна громадськість обурена монархічними порядками в Британії та нібито "знущанням" над першою темношкірою герцогинею.

Хоча й за океаном не всі так одностайні. Консервативні кола, включаючи деяких політиків-республіканців, засудили намагання Меган Маркл зруйнувати інститут монархії в Британії.

Так чи інакше, після скандалу всі залишилися при своїх.

Британська монархія не зазнала втрат у себе вдома, її підтримка навіть виросла у суспільстві. Подружжя Меган і Гаррі отримали шалену славу в Америці, що додатково збільшить інтерес медіа до пари.

Це, до слова, не пусті припущення. Вже стало відомо, що за трансляцію інтерв’ю телекомпанії сплатили понад $7 млн. Комерційний успіх цій темі в Америці гарантовано.

Але чи пройде цей епізод без наслідків для обох сторін? Очевидно, ні.

Без сумніву, інститут монархії в Британії нині складає іспит на виклики сучасності.

Сила британської монархії саме в тому, що за зовнішньою консервативністю та незмінністю ховається гнучкість, прагматична готовність до змін та викликів часу.

Британські королі за рідкісним виключенням завжди мали репутацію прагматиків. Саме тому їхні французькі або німецькі колеги вже давно у минулому, дехто забутий, а дехто познайомився з гільйотиною, а от Королівство на островах встояло та залишається важливою частиною держави.

Отже, і після цього інциденту Букінгемський палац обов’язково проведе роботу над помилками.

У цьому сенсі інтерв'ю Гаррі та Меган матиме вплив також у Британії. У тому числі у Палаці

Ймовірно, вже найближчим часом ми побачимо публічні прояви толерантності та поваги до темношкірих та інших представників меншин в країні, до людей с психологічними проблемами тощо. Хоч ніхто й не визнаватиме зв'язок між цими діями та заявами герцогині.

Вміння змінюватися та йти в ногу з часом та пристосовуватися до сучасних викликів – це той талант, який зробив оплот консерватизму, тобто британську Корону – актуальною і потрібною країні навіть у ХХІ столітті.

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