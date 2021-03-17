У Грузії запевнили, що не планують купувати російську вакцину

Органи охорони здоров’я Грузії не планують закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це сказав керівник Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров’я Аміран Гамкрелізде.

"Це дуже чутливе питання, і явно не лише медичне, а й політичне… Виходячи з ситуації на цьому етапі, це питання не розглядається, а аналогом вакцини "Спутник V" є AstraZeneca, яка вже надійшла в країну", – сказав Гамкрелідзе.

Він зазначив, що Грузія використовуватиме лише ті вакцини, які отримають авторизацію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"У російської вакцини такої авторизації немає. Тому ми налаштовані скептично і не розглядаємо ввезення "Спутника", - додав Гамкрелідзе.

Водночас, інша представниця відомства Хатуна Захашвілі припустила, що у майбутньому російська вакцина може отримати авторизацію ВООЗ, або ж її привезуть в країну приватні компанії.

Раніше міністерка охорони здоров’я Катерина Тікарадзе повідомила, що Грузія замовила 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу китайського виробника Sinopharm, не уточнивши, коли вакцина може прибути до Грузії.

В середині січня вона запевняла, що Грузія "категорично не розглядає" такої закупівлі.