В Грузии заверили, что не планируют покупать российскую вакцину

Органы здравоохранения Грузии не планируют закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелизде.

"Это очень чувствительный вопрос, и явно не только медицинский, но и политический... Исходя из ситуации на этом этапе, это вопрос не рассматривается, а аналогом вакцины" Спутник V "является AstraZeneca, которая уже поступила в страну", - сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что Грузия будет использовать только те вакцины, которые получат авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

"У российской вакцины такой авторизации нет. Поэтому мы настроены скептически и не рассматриваем ввоз" Спутника ", - добавил Гамкрелидзе.

В то же время другая представительница ведомства Хатуна Захашвили предположила, что в будущем российская вакцина может получить авторизацию ВОЗ, или же ее привезут в страну частные компании.

Ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе сообщила, что Грузия заказала 100 000 доз вакцины от коронавируса китайского производителя Sinopharm, не уточнив, когда вакцина может прибыть в Грузию.

В середине января она уверяла, что Грузия "категорически не рассматривает" такой закупки.