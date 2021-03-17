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В Грузии заверили, что не планируют покупать российскую вакцину

Среда, 17 марта 2021, 14:13

Органы здравоохранения Грузии не планируют закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелизде.

"Это очень чувствительный вопрос, и явно не только медицинский, но и политический... Исходя из ситуации на этом этапе, это вопрос не рассматривается, а аналогом вакцины" Спутник V "является AstraZeneca, которая уже поступила в страну", - сказал Гамкрелидзе.

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Он отметил, что Грузия будет использовать только те вакцины, которые получат авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

"У российской вакцины такой авторизации нет. Поэтому мы настроены скептически и не рассматриваем ввоз" Спутника ", - добавил Гамкрелидзе.

В то же время другая представительница ведомства Хатуна Захашвили предположила, что в будущем российская вакцина может получить авторизацию ВОЗ, или же ее привезут в страну частные компании.

Ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе сообщила, что Грузия заказала 100 000 доз вакцины от коронавируса китайского производителя Sinopharm, не уточнив, когда вакцина может прибыть в Грузию.

В середине января она уверяла, что Грузия "категорически не рассматривает" такой закупки.

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