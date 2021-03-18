Зеленський поскаржився президенту Литви на недостатню підтримку від ЄС вакцинами

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС не надав достатньої підтримки Україні з вакцинами, але претензій через це у нього немає.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський розповів під час спілкування з пресою після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"У відкритій бесіді сьогодні з паном Науседою я сказав, що, на жаль, поки що суттєвої підтримки з постачанням вакцин від Європейського Союзу ми ще не отримали", - сказав Зеленський.

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Водночас він запевнив, що Україна розуміє складну ситуацію у світі у контексті постачання вакцин.

"Розуміємо, що це складна ситуація у світі. Претензій у нас ніяких немає. Тому добуваємо все, що можемо, щоб вакцинувалось українське населенння", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що надлишкові дози вакцин із країн ЄС не надійдуть до України відповідно до досягнутих домовленостей через зірваний графік поставок вакцин до цих держав.

Наприкінці лютого глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

На початку лютого віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.