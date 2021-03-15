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Президент Литви може виступити в Раді цього тижня

Понеділок, 15 березня 2021, 11:50

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа може виступити у Верховній Раді під час перебування в Україні з робочим візитом у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це поінформував голова Верховної ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок.

"У четвер в Україні буде пан Науседа - це президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної ради України з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту", - сказав Разумков.

Спікер зазначив, що обговорив це з представниками депутатських фракцій та груп і вони підтримали таку ініціативу.

"Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес, оскільки Литва є постійним нашим партнером, партнером як в рамках діяльності на майданчиках ПАРЄ, в рамках "Балтік+" і багато інших міжнародних організаціях, а також це є надійний партнер, з яким ми проходимо ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною, перед Європою і в тому числі перед світом. Тому що нас єднає багато спільного і в історії, і, я впевнений, в майбутньому", - підкреслив Разумков.

Литовський президент мав відвідати Україну в березні минулого року, але відклав візит на невизначений термін через пандемію. 

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