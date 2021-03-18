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Зеленский пожаловался президенту Литвы на недостаточную поддержку вакцинами от ЕС

Четверг, 18 марта 2021, 14:32

Президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС не оказал достаточной поддержки Украине с вакцинами, но претензий из-за этого у него нет.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский рассказал во время общения с прессой после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"В открытой беседе сегодня с господином Науседой я сказал, что, к сожалению, пока существенной поддержки со снабжением вакцинами от Европейского Союза мы еще не получили", - сказал Зеленский.

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В то же время он заверил, что Украина понимает сложную ситуацию в мире в контексте поставок вакцин.

"Понимаем, что это сложная ситуация в мире. Претензий у нас никаких нет. Поэтому добываем все, что можем, чтобы вакцинировалось украинское население", - отметил глава государства.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избыточные дозы вакцин из стран ЕС не поступят в Украину согласно достигнутым договоренностям из-за сорванного графика поставок вакцин в эти государства.

В конце февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

В начале февраля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились на перепродажу Украины излишков вакцины от коронавируса.

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