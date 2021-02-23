Литва готова поділитися вакциною з Україною, але терміни поки невідомі - глава МЗС

Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Під час нашої розмови я висловив занепокоєння недостатньою кількістю вакцини в Україні і запевнив міністра, що в разі виникнення надлишку ми будемо ділитися з Україною", - сказав Ландсбергіс.

Він нагадав, що Єврокомісія на даний момент не передбачає можливості ділитися вакциною з жодними партнерами на рівні блоку.

"І питання стоїть таким чином, що країни-члени ЄС самі вирішують, чи ділитися надлишками із сусідами. Україна - дуже велика країна, і Литва не зможе покрити потреби надлишками вакцини. Але ми можемо попросити всіх наших партнерів в ЄС приєднатися до ініціативи Литви і допомогти Україні", - сказав міністр.

Ландсбергіс заявив, що поки зарано говорити, коли можуть відбутися поставки надлишків вакцини. "Сьогодні головне - показати політичну волю для цього рішення, що це буде зроблено, коли такий надлишок з'явиться", - додав він.

Раніше адміністрація США заявила, що не буде дарувати бідним країнам жодної дози вакцин проти коронавірусу, поки щеплення не отримають більшість американців.

Водночас прем’єр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна передасть надлишкові дози вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу і США терміново відправити до 5% своїх обсягів вакцини проти коронавірусу в країни, що розвиваються, де кампанії з вакцинації ще не почалися.