Байден не шкодує, що назвав Путіна вбивцею - Білий дім

Президент США Джо Байден не шкодує, що погодився визнати президента Росії Владіміра Путіна "вбивцею".

Про це на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Президент не збирається стримуватись, очевидно, коли у нього є занепокоєння – чи то стосується слів, чи дій", - сказала вона.

На питання журналіста, чи не шкодує Байден про те, що назвав Путіна "вбивцею", Псакі відповіла заперечно.

"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - зазначила речниця.

Псакі додала, що президенти Байден і Путін мають різні погляди на свої країни і підходи до взаємодії у світі. Але, тим не менш, вони єдині у тому, що повинні шукати шляхи для спільної роботи у сферах, які становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я Байдену у відповідь на його слова і згадав дитячу приказку.