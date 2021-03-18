Путін відреагував на слова Байдена про "вбивцю"

Президент РФ Владімір Путін побажав здоров'я президенту США Джо Байдену у відповідь на заяви на свою адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Що стосується заяви мого американського колеги, ми дійсно, як він сказав, особисто знайомі. Що б я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я", - сказав Путін. Він зауважив, що говорить це "без іронії і без жартів".

У зв'язку із заявами Байдена Путін також відзначив, що кожен бачить іншу людину так, як оцінює себе.

Раніше в Кремлі висловлювання Байдена щодо Путіна назвали "дуже поганими". "Він (президент США – ред.) однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною. І далі ми будемо виходити саме з цього", - заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков.

Як повідомлялося, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов вирушить до Москви для консультацій після останніх заяв президента США Джо Байдена, що РФ заплатить за втручання у вибори в Сполучених Штатах.

Виклик посла відбувається після виходу в ефір інтерв’ю Джо Байдена, у якому він заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.