Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей - Белый дом

Франция вводит жесткий локдаун в 16 департаментах, в том числе в Париже

Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим "Северный поток-2"






Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей - Белый дом

Пятница, 19 марта 2021, 08:34

Президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать президента России Владимира Путина "убийцей".

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Президент не собирается сдерживаться, очевидно, когда у него есть беспокойство - касается это слов или действий", - заявила она.

Читайте также
Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей - Белый дом

На вопрос журналиста, не жалеет ли Байден о том, что назвал Путина "убийцей", Псаки ответила отрицательно.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - отметила пресс-секретарь.

Псаки отметила, что президенты Байден и Путин имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире. Но, тем не менее, они едины в том, что должны искать пути для совместной работы в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, в недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Путин Байден США Россия
powered by lun.ua