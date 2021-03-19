Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей - Белый дом
Президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать президента России Владимира Путина "убийцей".
Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".
"Президент не собирается сдерживаться, очевидно, когда у него есть беспокойство - касается это слов или действий", - заявила она.
На вопрос журналиста, не жалеет ли Байден о том, что назвал Путина "убийцей", Псаки ответила отрицательно.
"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - отметила пресс-секретарь.
Псаки отметила, что президенты Байден и Путин имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире. Но, тем не менее, они едины в том, что должны искать пути для совместной работы в сферах, представляющих взаимный интерес.
Напомним, в недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.
Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.