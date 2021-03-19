Друге найбільше місто Німеччини повертається у локдаун

Німецький Гамбург стане першим німецьким містом, що повертається до жорсткого карантину у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Таке рішення міська влада ухвалила у зв’язку з тим, що показник захворюваності за останні 7 днів перевищує 100 на 100 000 населення. Послаблюючи карантин, федеральний канцлер Ангела Меркель і прем’єри федеральних земель домовилися, що у разі досягнення такого показника у певному регіоні обмеження потрібно буде повернути.

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У п’ятницю показники в Гамбурзі досягли 108,6 на 100 000 жителів. Мер Гамбурга Петер Ченчер оголосив, що повернення до локдауну почнеться у суботу.

"Боюся, ситуація буде і далі погіршуватися. Це буде сильна "третя хвиля", і ми маємо справу з дуже заразним штамом вірусу. Ми діємо на випередження", - сказав він.

З 20 вересня у місті почнуть діяти такі ж обмеження, як були до послаблень 8 березня.

Нагадаємо, тоді у Німеччині відкрили книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи. Також пом’якшили обмеження на контакти і дозволили зустрічі до п'яти осіб з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років. Решта другорядних магазинів та ресторани залишилися закритими.

Відтак у Гамбурзі ці послаблення з суботи скасовуються.

Невдовзі перед цим міністр охорони здоров’я Єнс Шпан оголосив, що зростаюча кількість заражень навряд чи дозволить якість послаблення карантину найближчим часом.