Второй по величине город Германии возвращается в локдаун

Немецкий Гамбург станет первым немецким городом, который возвращается к жесткому карантину в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Такое решение городские власти приняли в связи с тем, что показатель заболеваемости за последние 7 дней превышает 100 на 100 000 населения. Ослабляя карантин, федеральный канцлер Ангела Меркель и премьеры федеральных земель договорились, что в случае достижения такого показателя в определенном регионе ограничения нужно будет вернуть.

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В пятницу показатели в Гамбурге достигли 108,6 на 100 000 жителей. Мэр Гамбурга Петер Ченчер объявил, что возвращение к локдауну начнется в субботу.

"Боюсь, ситуация будет и дальше ухудшаться. Это будет сильная третья волна, и мы имеем дело с очень заразным штаммом вируса. Мы действуем на опережение", - сказал он.

С 20 сентября в городе начнут действовать такие же ограничения, как были до послаблений 8 марта.

Напомним, тогда в Германии открыли книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы. Также смягчили ограничения на контакты и позволили встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Остальные второстепенных магазинов и рестораны остались закрытыми.

Поэтому в Гамбурге эти послабления с субботы отменяются.

Вскоре перед этим министр здравоохранения Йенс Шпан объявил, что растущее число заражений вряд ли позволит качество ослабление карантина в ближайшее время.