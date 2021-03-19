Лідери ЄС поговорили з Ердоганом про те, як рятувати двосторонні відносини

Топ-посадовці ЄС у форматі відеоконференції зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це йдеться у спільному комюніке президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Лідери обговорили події, що відбулися після грудневого євросаміту, ситуацію у Східному Середземномор’ї, включно з майбутніми перемовинами щодо врегулювання давнього конфлікту на Кіпрі, та загальну ситуацію у двосторонніх відносинах.

Читайте також ЄС стривожений намірами Туреччини закрити одну з найбільших опозиційних партій

"Європейська сторона наголосила на важливості постійної деескалації та подальшої розбудови довіри, щоб створити умови для більш позитивного порядку денного у відносинах ЄС і Туреччини", - зазначають у комюніке.

Також обговорювали питання сирійських біженців, які перебувають у Туреччині, та ситуацію у регіоні загалом.

Як повідомляють, після березневого євросаміту потенційно можливий візит лідерів ЄС до Туреччини.

Раніше агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що ЄС заморозив плани включення до санкційного списку керівництва нафтової корпорації Туреччини - через несанкціоновану розвідку природного газу у спірних водах у східному Середземномор'ї.