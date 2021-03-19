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Лідери ЄС поговорили з Ердоганом про те, як рятувати двосторонні відносини

П'ятниця, 19 березня 2021, 16:06

Топ-посадовці ЄС у форматі відеоконференції зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це йдеться у спільному комюніке президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Лідери обговорили події, що відбулися після грудневого євросаміту, ситуацію у Східному Середземномор’ї, включно з майбутніми перемовинами щодо врегулювання давнього конфлікту на Кіпрі, та загальну ситуацію у двосторонніх відносинах.

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"Європейська сторона наголосила на важливості постійної деескалації та подальшої розбудови довіри, щоб створити умови для більш позитивного порядку денного у відносинах ЄС і Туреччини", - зазначають у комюніке. 

Також обговорювали питання сирійських біженців, які перебувають у Туреччині, та ситуацію у регіоні загалом. 

Як повідомляють, після березневого євросаміту потенційно можливий візит лідерів ЄС до Туреччини. 

Раніше агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що ЄС заморозив плани включення до санкційного списку керівництва  нафтової корпорації Туреччини - через несанкціоновану розвідку природного газу у спірних водах у східному Середземномор'ї.

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