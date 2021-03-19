Лидеры ЕС поговорили с Эрдоганом о том, как спасать двусторонние отношения

Топ-чиновники ЕС в формате видеоконференции встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом говорится в совместном коммюнике президента Европейского совета Шарля Мишеля и президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Лидеры обсудили события, произошедшие после декабрьского евросаммита, ситуацию в Восточном Средиземноморье, включая будущие переговоры по урегулированию давнего конфликта на Кипре, и общую ситуацию в двусторонних отношениях.

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"Европейская сторона подчеркнула важность постоянной деэскалации и дальнейшего развития доверия, чтобы создать условия для более позитивной повестки дня в отношениях ЕС и Турции", - отмечают в коммюнике.

Также обсуждались вопросы сирийских беженцев, находящихся в Турции, и ситуацию в регионе в целом.

Как сообщают, после мартовского евросаммита потенциально возможен визит лидеров ЕС в Турцию.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что ЕС заморозил планы включения в санкционный список руководства нефтяной корпорации Турции - из-за несанкционированной разведки природного газа в спорных водах в восточном Средиземноморье.