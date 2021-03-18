ЄС заморозив плани санкцій проти Туреччини через покращення відносин – ЗМІ

Європейський союз заморозив плани включення до санкційного списку керівництва нафтової корпорації Туреччини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС, передає "Європейська правда".

У грудні лідери ЄС запропонували заморозити активи та заборонити в’їзд керівництву турецької нафтової корпорації через "несанкціоновані бурові дії" Туреччини для розвідки природного газу у спірних водах у східному Середземномор'ї.

ЄС також погодився розглянути жорсткіші економічні санкції на саміті 25-26 березня.

Але більш конструктивний тон президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана цього року, підтримка канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель примирення та перші прямі переговори між старими ворогами Туреччиною та Грецією за останні п'ять років допомогли змінити настрій.

Нова адміністрація президента США Джо Байдена також закликала Брюссель не вводити санкції в той час, коли Туреччина, союзник НАТО і країна-кандидат в ЄС, виявляє більшу готовність до компромісів, заявили європейські та американські дипломати.

"Робота над додатковими чорними списками турецьких осіб припинилася, і ми вже не говоримо про економічні санкції", - сказав один дипломат ЄС.

Другий дипломат ЄС заявив, що робота "ніколи насправді не починалася", а третій сказав, що "дипломатичний шлях має пріоритет".

Зовнішньополітична служба ЄС відмовилася коментувати інформацію щодо санкцій.