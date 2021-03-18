ЄС стривожений намірами Туреччини закрити одну з найбільших опозиційних партій

ЄС заявив про глибоку стурбованість у зв'язку з кроками турецької влади у напрямку закриття другої за розміром опозиційної сили – прокурдської Демократичної партії народів (HDP).

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Олівера Варгеї, передає "Європейська правда".

"Європейський Союз глибоко стурбований рішенням позбавити члена HDP Омера Фарука Гергерліоглу місця в парламенті та депутатської недоторканності, його неминучим ув'язненням, а також позовом, ініційованим прокурором Касаційного суду з проханням про закриття HDP" - йдеться у заяві.

В ЄС наголосили, що закриття другої за величиною опозиційної партії призведе до порушення прав мільйонів виборців у Туреччині.

"Це додає занепокоєння ЄС щодо відступу основних прав у Туреччині та підриває довіру до заявленої турецькою владою прихильності до реформ" - заявили Боррель та Варгеї.

"Будучи країною-кандидатом на членство в ЄС та членом Ради Європи, Туреччина повинна поважати свої основні демократичні зобов'язання, включаючи повагу до демократії, прав людини та верховенства права" - йдеться у заяві.

Прокурор Бекір Сахін стверджує, що HDP "діє разом з терористами Робітничої партії Курдистану та пов'язаними організаціями, виступаючи продовженням таких організацій".

Він додав, що така діяльність загрожує "знищенням неподільності між державою та народом".

Партія засудила обвинувальний акт як "важкий удар по демократії" і закликала своїх прихильників чинити опір.

Раніше повідомлялося, що ЄС заморозив плани санкцій проти Туреччини через покращення відносин.