Франція змінила свою позицію щодо вакцини AstraZeneca для літніх людей

Французький уряд заявив, що літні люди з вже існуючими захворюваннями тепер можуть отримати вакцину від коронавірусу від виробника AstraZeneca, переглянувши свою позицію з цього питання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Люди, які страждають супутніми захворюваннями, можуть бути вакциновані AstraZeneca, в тому числі люди у віці від 65 до 74 років", - заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів’є Веран.

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Він додав, що особам, старшим за 75 років, як і раніше будуть пропонувати щеплення препаратами від Pfizer або Moderna.

Минулого місяця Франція схвалила використання вакцини тільки для осіб, молодших за 65 років, пославшись на відсутність даних про ефективність препарату для літніх людей.

З того часу дослідження показали, що щеплення є дуже ефективним серед літніх людей.

Вакцина Oxford/AstraZeneca широко використовується у Великій Британії, але деякі країни ЄС, як і раніше, обмежують вакцинацію і дозволяють щеплення тільки для осіб, молодших за 65 років, наприклад, як Німеччина.

Регулюючий орган ЄС в області лікарських засобів схвалив вакцина для всіх дорослих, але кожен член Євросоюзу має право встановити свою власну політику щодо вакцинації.

Раніше повідомлялось, що французька і німецька влада поки безуспішно намагаються переконати людей у тому, що вакцина фармацевтичного гіганта AstraZeneca так само ефективна, як і інші. Запаси вакцин від британо-шведської фірми залишаються невикористаними в обох країнах, попри бажання покласти край пандемії.