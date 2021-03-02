У Франції та Німеччині накопичуються невикористані запаси вакцини AstraZeneca

Французька і німецька влада поки безуспішно намагаються переконати людей у тому, що вакцина фармацевтичного гіганта AstraZeneca так само ефективна, як і інші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Запаси вакцин від британо-шведської фірми залишаються невикористаними в обох країнах, попри бажання покласти край пандемії, яка викликала соціальну і економічну катастрофу в масштабах, небачених з часів Другої світової війни.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у Франції було введено всього 273 000 доз з 1,7 мільйона, отриманих на кінець лютого. У Німеччині схожа ситуація: станом на 23 лютого було доставлено 1,45 мільйона доз, але використано лише 240 тисяч.

Експерти кажуть, що виробництво цієї вакцини дешевше, ніж Pfizer/BioNTech і Moderna, і не вимагає ультрахолодного зберігання, що спрощує логістику. Але і Франція, і Німеччина відмовилися дозволити вакцину AstraZeneca для людей старше 65 років, що підсилило побоювання з приводу її ефективності.

Публікація непереконливих даних випробувань компанії в листопаді минулого року в поєднанні з питаннями про її здатність запобігати появі нових штамів COVID-19 посилили скептицизм. Критики також зазначають, що регулюючі органи США ще не схвалили вакцину AstraZeneca.

Але Жак Баттістоні, глава профспілки лікарів MG France, минулого тижня засудив широко поширене "побиття AstraZeneca", через яке багато флаконів досі не використані. А національний координатор вакцинації Ален Фішер минулого тижня поскаржився на те, що "погана преса", що оточує вакцину, була "глибоко несправедливою".

Президент Франції Еммануель Макрон, який спочатку сказав, що укол AstraZeneca був "майже неефективним" для людей старше 65 років, тепер закликає людей його застосовувати. "Якщо мені запропонують цю вакцину, я, очевидно, погоджуся", - сказав він.

Дані дослідження, опубліковані в понеділок англійськими органами охорони здоров'я, показали, що укол був "дуже ефективним" в запобіганні серйозних захворювань у людей похилого віку, з більш ніж 80-відсотковим скороченням госпіталізацій.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що планують пропонувати вакцину AstraZeneca ключовим держслужбовцям, щоб збільшити довіру до неї.

Нагадаємо, останні опитування показують, що 34% німців не планують робити щеплення від коронавірусу.