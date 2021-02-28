У Німеччині закликають пропонувати вакцину AstraZeneca усім охочим, щоб дози не пропадали

Прем’єри декількох федеральних земель закликають зробити вакцину AstraZeneca доступною для усіх охочих через те, що у пріоритетних групах від неї забагато відмов.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Німеччині чітко визначені пріоритетні групи, які мають першими отримати щеплення. Але через те, що багато з них не хочуть вакцинуватися препаратом AstraZeneca, зростають побоювання, що ці дози лежатимуть на складах невикористані, тоді як інші люди продовжують чекати своєї черги.

Як і в низці інших країн ЄС, вакцину AstraZeneca у Німеччині рекомендували для людей, не старших 65 років. Водночас, серед молодшого населення з "груп ризику" нею також вагаються вакцинуватися - через те, що заявлений рівень ефективності нижчий, ніж у Pfizer-BioNTech та Moderna, та через дещо вищий ризик побічних реакцій.

Станом на середину тижня, Німеччина використала лише 239 000 доз вакцини AstraZeneca із отриманих 1,4 мільйона.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер запропонував, щоб дози, які вже "пролежують" на складах, дозволили використовувати для вакцинації усіх охочих.

"Жоден флакон вакцини не має пролежувати чи бути викинутим, тому що кожна вакцинована людина отримує захист для себе та для усіх", - заявив він.

До заклику приєднався і прем’єр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн та прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер.

"Пріоритизація, звісно, необхідна - доки у нас є проблема з дефіцитом вакцин. Але ми не можемо допустити, щоб наявна вакцина не використовувалась, тому що ті, хто вже має до неї доступ, відмовляються від неї. У такому разі потрібно вакцинувати охочих, до яких ще не дійшла черга", - заявив Кречманн.

Раніше в уряді заявили, що планують пропонувати вакцину AstraZeneca ключовим держслужбовцям, щоб збільшити довіру до неї.

Нагадаємо, останні опитування показують, що 34% німців не планують робити щеплення від коронавірусу.