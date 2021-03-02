Франция изменила свою позицию относительно вакцины AstraZeneca для пожилых

Французское правительство заявило, что пожилые люди с уже существующими заболеваниями теперь могут получить вакцину от коронавируса от производителя AstraZeneca, пересмотрев свою позицию по этому вопросу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, могут быть вакцинированы AstraZeneca, в том числе люди в возрасте от 65 до 74 лет", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Он добавил, что лицам старше 75 лет по-прежнему будут предлагать прививки препаратами от Pfizer или Moderna.

В прошлом месяце Франция одобрила использование вакцины только для лиц младше 65 лет, сославшись на отсутствие данных об эффективности препарата для пожилых людей.

С тех пор исследования показали, что прививки очень эффективны среди пожилых людей.

Вакцина Oxford/AstraZeneca широко используется в Великобритании, но некоторые страны ЕС, как и раньше, ограничивают вакцинацию и позволяют прививки только для лиц младше 65 лет, например, как Германия.

Регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств одобрил вакцину для всех взрослых, но каждый член Евросоюза имеет право установить свою собственную политику в отношении вакцинации.

Ранее сообщалось, что французские и немецкие власти пока безуспешно пытаются убедить людей в том, что вакцина фармацевтического гиганта AstraZeneca так же эффективна, как и другие. Запасы вакцин от британо-шведской фирмы остаются неиспользованными в обеих странах, несмотря на желание положить конец пандемии.