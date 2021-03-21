Поляки хочуть компенсацій від Німеччини за ковідні тести на кордоні

Працівники, які живуть у Польщі та працюють у Німеччині, вимагають від Берліна компенсацій, щоб покрити витрати на тести на коронавірус, необхідні для в’їзду в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Німецька сторона повинна знайти рішення, за якого ті, кого це стосується, не повинні будуть нічого платити за тести", - заявив Бартош Марош з ініціативи "Громадяни вільних кордонів".

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Оскільки Польща вважається країною з високим рівнем ризику, люди, які в'їжджають в сусідні німецькі землі Бранденбург, Саксонія і Мекленбург-Передня Померанія, повинні надати негативний тест на коронавірус, зроблений протягом останніх 48 годин.

За словами Мароша, вимога проводити такі часті тести лягає несправедливим фінансовим тягарем на людей, які регулярно перетинають кордон з метою роботи.

В середині березня Мекленбург-Передня Померанія відкрила центри тестування на двох прикордонних переходах. Тест коштує 10 євро для прикордонних працівників і 20 євро для всіх інших.

Бранденбург планує незабаром ввести аналогічну процедуру.

Німецький інститут Роберта Коха (RKI) по боротьбі з хворобами класифікує Польщу як зону високого ризику через зростаюче число випадків коронавірусу.

У самій Німеччині темпи поширення коронавірусу досягли позначки, після якої уряд домовився скасувати послаблення локдауну.