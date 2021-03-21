У Німеччині прискорились темпи поширення коронавірусу

У Німеччині темпи поширення коронавірусу досягли позначки, після якої уряд домовився скасувати послаблення локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині за сім днів із розрахунку на 100 тисяч населення в неділю, 21 березня, перетнула критичну позначку у 100 і сягнула 103,9, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI).

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На початку березня федеральний уряд та влада земель Німеччини погодилися послабити локдаун у країні за умови, якщо показник нових заражень на 100 тисяч населення за сім днів не перевищуватиме 100 випадків протягом трьох днів поспіль.

У разі, якщо в окремій землі чи ж у країні загалом це все ж відбудеться, було домовлено застосувати "екстрене гальмо" для вже запроваджених пом'якшень протиепідемічного режиму.

Для різних регіонів країни цей показник сильно відрізняється. За даними RKI, у Тюрингії він уже перевищив позначку у 207, а в Баварії - у 108 випадків відповідно. Водночас у Берліні він все ще перебуває нижче критичного показника, сягаючи 94, а у Шлезвіг-Гольштейні він наразі складає "лише" 59,5.

У понеділок, 22 березня, влада земель та федеральний уряд вже запланували провести спільну нараду, на якій будуть обговорюватися плани подальших дій з подолання пандемії COVID-19 у Німеччині.

Днями Гамбург став першим німецьким містом, що повертається до жорсткого карантину у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.