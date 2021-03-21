Поляки хотят компенсаций от Германии за ковидные тесты на границе

Работники, которые живут в Польше и работают в Германии, требуют от Берлина компенсации, чтобы покрыть расходы на тесты на коронавирус, необходимые для въезда в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Немецкая сторона должна найти решение, при котором те, кого это касается, не должны будут ничего платить за тесты", - заявил Бартош Марош с инициативы "Граждане свободных границ".

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Поскольку Польша считается страной с высоким уровнем риска, люди, которые въезжают в соседние германские земли Бранденбург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов.

По словам Мароша, требование проводить такие частые тесты ложится несправедливым финансовым бременем на людей, которые регулярно пересекают границу с целью работы.

В середине марта Мекленбург-Передняя Померания открыла центры тестирования на двух пограничных переходах. Тест стоит 10 евро для приграничных работников и 20 евро для всех остальных.

Бранденбург планирует вскоре ввести аналогичную процедуру.

Немецкий институт Роберта Коха (RKI) по борьбе с болезнями классифицирует Польшу как зону высокого риска из-за растущего числа случаев коронавируса.

В самой Германии темпы распространения коронавируса достигли точки, после которой правительство договорилось отменить ослабления локдауна.