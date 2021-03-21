Глава BioNTech: Європа контролюватиме пандемію до кінця літа

Один з керівників і співзасновників німецької компанії-розробника вакцини від коронавірусу BioNTech Угур Шахін вважає, що коронавірус буде під контролем у більшості європейських країн та в США до кінця літа з огляду на вакцинацію.

Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

"У багатьох країнах Європи і США ми, ймовірно, в кінці літа перебуватимемо в ситуації, коли нам не знадобляться локдауни", - сказав Шахін.

Водночас, за його словами, "вірус нікуди не дінеться", і пройде як мінімум рік, перш ніж людство "опанує ситуацію".

"Будуть спалахи, але вони будуть фоновим шумом. Будуть мутації, але вони не злякають нас", - сказав він.

Шахін вважає, що зокрема у Німеччині можливо забезпечити вакцинацію 70% німців до кінця вересня, після чого ситуація стане більш контрольованою.

Станом на суботу майже 9% населення Німеччини отримало принаймні одну дозу вакцини.

Тим часом у Британії 50% дорослих отримали принаймні одну дозу вакцини.