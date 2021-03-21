Глава BioNTech: Європа контролюватиме пандемію до кінця літа
Один з керівників і співзасновників німецької компанії-розробника вакцини від коронавірусу BioNTech Угур Шахін вважає, що коронавірус буде під контролем у більшості європейських країн та в США до кінця літа з огляду на вакцинацію.
Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".
"У багатьох країнах Європи і США ми, ймовірно, в кінці літа перебуватимемо в ситуації, коли нам не знадобляться локдауни", - сказав Шахін.
Водночас, за його словами, "вірус нікуди не дінеться", і пройде як мінімум рік, перш ніж людство "опанує ситуацію".
"Будуть спалахи, але вони будуть фоновим шумом. Будуть мутації, але вони не злякають нас", - сказав він.
Шахін вважає, що зокрема у Німеччині можливо забезпечити вакцинацію 70% німців до кінця вересня, після чого ситуація стане більш контрольованою.
Станом на суботу майже 9% населення Німеччини отримало принаймні одну дозу вакцини.
Тим часом у Британії 50% дорослих отримали принаймні одну дозу вакцини.