В Словакии министр экономики оставил правительство, это - одно из условий отставки премьера

Министр экономики Словакии Рихард Сулик объявил о том, что покидает пост, что было одним из условий для отставки премьер-министра Словакии Игоря Матовича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Я подаю в отставку с должности министра экономики. Я передал президенту требование об отставке, и завтра утром у меня будет личная встреча с ней. Ситуацию нужно срочно решать", - сказал Сулик.

Сулик, возглавляющий партию SaS, повторил, что если до среды не будет достигнуто согласия, еще два министра его партии покинут правительство - министр образования Бранислав Грелинг и министр иностранных дел Иван Корчок.

Матович ранее заявил, что согласен уйти в отставку для выхода из политического кризиса, но у него есть встречные условия для коалиционных партнеров. Среди них - отставка Сулика и министра юстиции Марии Коликовой.

Сулик утверждает, что подает в отставку, несмотря на то, что считает условия, выдвинутые Матовичем, его личной местью. "Я верю, что мой шаг поможет правительству работать", - добавил он.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

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