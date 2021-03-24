Німеччина і Норвегія погодили закупівлю 6 субмарин на мільярди євро

За підсумками трирічних переговорів Німеччина та Норвегія узгодили спільну закупівлю шести підводних човнів у німецької компанії ThyssenKrupp Marine Systems.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Проєкт відповідного документа буде надано для затвердження бундестагу до літніх парламентських канікул, заявило ввечері у вівторок, 23 березня, міністерство оборони Німеччини.

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За даними німецького відомства, в рамках проєкту в німецькому Кілі, де розташована дочірня компанія концерну ThyssenKrupp, буде створено велику кількість робочих місць.

Міноборони Норвегії повідомило, що норвезька сторона придбає чотири підводних човни ThyssenKrupp загальною вартістю 45 мільярдів норвезьких крон (в перерахунку близько 4,4 мільярда євро), ще два підводні човни закуплять Військово-морські сили Німеччини. Про вартість німецьких субмарин не повідомляється.

Договір буде підписаний найближчим літом, а перші підводні човни надійдуть на озброєння в 2029 році.

Німеччина і Норвегія домовилися про спільний проєкт із закупівлі підводних човнів в 2017 році. Спочатку планувалося, що договір буде підписаний в 2019 році. За допомогою нових підводних човнів передбачається зміцнити партнерство в рамках НАТО, відзначило Міноборони Німеччини.